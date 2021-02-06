Полиция пришла с обысками к участникам акций протеста в Санкт-Петербурге и Владивостоке

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», следственные действия в Приморье проводят у пяти активистов. Они связаны с уголовным делом о перекрытии дорог на митинге в поддержку Алексея Навального. Там один человек проходит подозреваемым. С каким делом связаны обыски в Петербурге, пока не известно. Здесь пришли по семи адресам. Активисты говорят, что силовики не предъявляли каких-либо документов.