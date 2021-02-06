ЧП на станции метро «Алма-Атинская» в Москве

Неизвестный угрожал покончить с собой, рассказали в столичном департаменте транспорта. Сейчас он уже задержан, ему оказывают психологическую помощь, добавили в столичной администрации. Из-за этого, как передает агентство РИА Новости, временно был закрыт вестибюль станции.