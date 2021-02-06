ЧП на станции метро «Алма-Атинская» в Москве

Неизвестный угрожал покончить с собой, рассказали в столичном департаменте транспорта. Сейчас он уже задержан, ему оказывают психологическую помощь, добавили в столичной администрации. Из-за этого, как передает агентство РИА Новости, временно был закрыт вестибюль станции.
2021-02-06T10:05:43+03:00
2021-02-06T10:12:15+03:00
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10:05, 06 февраля 2021
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