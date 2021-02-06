Власти Хабаровского края объявили о том, что местный НПЗ возобновил производство бензина

Уже несколько недель в регионе наблюдается нехватка топлива.

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод с сегодняшнего дня снова начал выпускать бензин АИ-95. Ожидается, что его выдадут в объеме полутора тысяч тонн, — цитирует агентство «Интерфакс» сообщение от правительства края. Также там пообещали, что все потребности автозаправок региона в ближайшее время полностью восполнят за счёт производства.

Помимо этого, в чиновники в очередной раз попросили жителей не брать топливо для запаса, чтобы не создавать ажиотаж. Ранее на этой неделе власти уже заявляли, что стабилизации ситуации мешает только повышенный спрос.

Проблемы с поставками топлива для частных потребителей в регионе начались в середине января. Из-за работ по модернизации нефтеперерабатывающего завода на многих местных АЗС пропал бензин. Хабаровское интернет-издание DVHAB.ru писало, что некоторые заправки ввели нормы на топливо и продавали примерно по двадцать литров в одни руки. Сайт отмечает, что водители при этом, были вынуждены ночевать в очередях за бензином или просто оставлять машины на дорогах.

За последнюю неделю местные власти уже неоднократно обещали исправить ситуацию с нехваткой топливо. В течение недели его привозили в Хабаровский край поездами из других регионов.