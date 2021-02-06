Полиция проводит обыски у сторонников оппозиции во Владивостоке и Санкт-Петербурге

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в Приморье следственные действия проходили в рамках дела о перекрытии дорог на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. По меньшей мере один человек задержан. В квартире зампреда регионального отделения «Яблока» Марины Железняковой, по сведениям правозащитников, силовики повалили ее мужа и ударили его по голове. С чем связаны обыски в Петербурге, пока не известно.