Полиция проводит обыски у сторонников оппозиции во Владивостоке и Санкт-Петербурге

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в Приморье следственные действия проходили в рамках дела о перекрытии дорог на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. По меньшей мере один человек задержан. В квартире зампреда регионального отделения «Яблока» Марины Железняковой, по сведениям правозащитников, силовики повалили ее мужа и ударили его по голове. С чем связаны обыски в Петербурге, пока не известно.
2021-02-06T10:04:09+03:00
2021-02-06T10:04:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:04, 06 февраля 2021
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