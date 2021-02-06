США и ряд стран Европы осудили объявление Москвой персонами нон-грата дипломатов сразу из нескольких стран ЕС

Им грозит высылка из России из-за участия в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. Неоправданным шагом назвал решение Москвы госсекретарь США. Энтони Блинкен сказал, что Россия отошла от международных обязательств. Глава внешнеполитического ведомства в твиттере выразил солидарность со странами Европы, дипломатов которых Россия намерена выслать из страны. Это Германия, Польша и Швеция. Необоснованным назвала решение Москвы объявить дипломатов персонами нон-грата из-за участия в несогласованных акциях протеста и канцлер Германии. Ангела Меркель подчеркнула: это свидетельство того, что Россия цитата по агентству Франс-пресс «довольно далека от верховенства права».

Канцлер не исключила санкций против российских чиновников, пишет немецкое издание Tagesspiegel. МИД Германии и Польши обещали ответить на высылку своих дипломатов в случае, если Москва не изменит своего решения. В свою очередь Швеция отрицает участие своего сотрудника в несогласованной акции в российской столице 23 января. Там сказали, что дипломат в тот день находился в другом месте. Решительный протест по поводу действий Москвы выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который находится в российской столице. Он призвал Москву пересмотреть решение.

На нескольких несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального по всей России были задержаны более 11 тысяч человек.