Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал немого жителя города из-за акции 31 января

Полицейские утверждали, что задержанный Евгений Агафонов выкрикивал лозунги. Его адвокаты настаивали, что он не знал об акции и не участвовал в ней, и просто мимо места ее проведения в магазин, рассказали в организации «Апология протеста». В отделе полиции Агафонова продержали девять часов, ему не предоставили переводчика на язык жестов. Адвокат подчеркнул, что из-за проблем со слухом его подзащитный не мог понимать разъяснения полицейских о своих правах. После акций в поддержку Алексея Навального суды в Санкт-Петербурге рассмотрели уже более 1400 дел. Более 350 человек получили административный арест, почти 700 оштрафованы.
2021-02-06T09:35:39+03:00
2021-02-06T09:44:18+03:00
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09:35, 06 февраля 2021
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