ВОЗ отмечает снижение темпов распространения коронавируса

Эксперт Мария ван Керкховен уверена, что этого удалось добиться благодаря мерам, которые прерывают цепочки передачи вируса, в первую очередь вакцинации. В то же время она призывает страны, где снижается число новых случаев коронавируса, не ослаблять санитарные требования. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус ранее сказал, что людей, получивших вакцину от коронавируса, стало больше, чем заболевших.
2021-02-06T10:06:00+03:00
2021-02-06T10:06:27+03:00
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10:06, 06 февраля 2021
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