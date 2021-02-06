ВОЗ отмечает снижение темпов распространения коронавируса

Эксперт Мария ван Керкховен уверена, что этого удалось добиться благодаря мерам, которые прерывают цепочки передачи вируса, в первую очередь вакцинации. В то же время она призывает страны, где снижается число новых случаев коронавируса, не ослаблять санитарные требования. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус ранее сказал, что людей, получивших вакцину от коронавируса, стало больше, чем заболевших.