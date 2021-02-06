Акция противников военного режима прошла в Мьянме

Около тысячи человек, в основном, молодежь, как передает AFP, собрались в крупнейшем городе страны и бывшей столице Янгуне. Демонстрация прошла спустя несколько часов после того, как социальная сеть Twitter подтвердила свою блокировку в Мьнме. Ранее здесь заблокировали другие сети. Утром в субботу в стране наблюдается новое массовое отключение интернета. В начале недели военные отстранили от власти правительство и фактического лидера, нобелевского лауреата Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Командование армии обвинило руководство страны в фальсификациях на ноябрьских парламентских выборах.

