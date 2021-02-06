Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил выпуск бензина

Ранее из-за приостановки работы предприятия в регионе возник дефицит топлива. На автозаправках возникли очереди. Власти заверяли, что ситуация улучшается, а в нехватке бензина обвинили перекупщиков. В ближайшее время, как сказали в администрации региона, потребности региона в топливе будут удовлетворены.
2021-02-06T09:33:25+03:00
2021-02-06T09:46:59+03:00
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09:33, 06 февраля 2021
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