Неизвестный проник на авиабазу Эндрюс в США, которая обслуживает в том числе президентский самолет

Как передает телеканал CNN, командование ВВС усиливает контроль за безопасностью своих объектов. Сообщалось, что нарушителя задержали на борту транспортного самолета, который входит в правительственный летный отряд. Он не был вооружен, говорят представители ВВС. Нет никаких указаний на то, что он мог быть членом какой-либо экстремистской группировки. Вскоре после инцидента с самой авиабазы улетел президент США Джо Байден.
2021-02-06T09:32:30+03:00
2021-02-06T09:48:10+03:00
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09:32, 06 февраля 2021
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