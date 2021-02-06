Неизвестный проник на авиабазу Эндрюс в США, которая обслуживает в том числе президентский самолет

Как передает телеканал CNN, командование ВВС усиливает контроль за безопасностью своих объектов. Сообщалось, что нарушителя задержали на борту транспортного самолета, который входит в правительственный летный отряд. Он не был вооружен, говорят представители ВВС. Нет никаких указаний на то, что он мог быть членом какой-либо экстремистской группировки. Вскоре после инцидента с самой авиабазы улетел президент США Джо Байден.