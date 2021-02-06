Американский Госдепартамент осудил решение России выслать трех европейских дипломатов

Госсекретарь Энтони Блинкен считает этот шаг неоправданным и нарушающим международные обязательства. Германия в свою очередь планирует обсудить ответные меры с партнерами по ЕС. Накануне в российском МИДе сказали, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, которые присутствовали на акциях в поддержку Алексея Навального в Москве и Петербурге.
2021-02-06T09:31:51+03:00
2021-02-06T09:51:54+03:00
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09:31, 06 февраля 2021
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