Американский Госдепартамент осудил решение России выслать трех европейских дипломатов

Госсекретарь Энтони Блинкен считает этот шаг неоправданным и нарушающим международные обязательства. Германия в свою очередь планирует обсудить ответные меры с партнерами по ЕС. Накануне в российском МИДе сказали, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, которые присутствовали на акциях в поддержку Алексея Навального в Москве и Петербурге.