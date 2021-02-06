На этапе Кубка Мира по лыжным гонкам в Швеции пройдут спринтерские гонки

Главная сенсация этапа – отсутствие лидера Кубка Мира Александра Большунова. Со здоровьем у него все в порядке, но тренер Юрий Бородавко решил, что ради чемпионата мира двумя этапами можно пожертвовать. Лидер российской сборной отправляется в Италию, где будет усиленно тренироваться перед мировым лыжным саммитом. Кубок Мира у него есть, а вот золота чемпионата мира пока не завоевано. В отсутствие Большунова, рассчитывать предстоит на Глеба Ретивых и Сергея Устюгова, который отошел в тень в последние два сезона. Конкуренцию им составит Федерико Пелегрино, французские спринтеры и конечно норвежцы. Девушкам из скандинавской команды предстоит бороться прежде всего с лидером Кубка Мира американкой Джессикой Диггинс и шведскими коллегами. Впрочем, вспоминая роскошный финиш Юлии Ступак в масс-старте в Фалуне, можно рассчитывать и на ее удачу.

Трансляцию спринтерских гонок на этапе Кубка Мира в Фалуне можно увидеть на канале Матч ТВ, начиная с 14.35