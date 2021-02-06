В штате Мэриленд мужчина смог пробраться на базу ВМС США «Эндрюс» и проникнуть на борт одного из самолетов

В американском штате Мэриленд мужчина смог пробраться на базу ВМС США «Эндрюс» и проникнуть на борт одного из самолетов, которые используют первые лица. Инцидент произошел незадолго до того, как с этой авиабазы должен был вылететь президент США Джо Байден. О происшествии со ссылкой на заявление базы сообщает CNN. Нарушителя задержали и допросили. Правоохранительные органы не нашли связей между злоумышленником и какими-либо экстремистскими группировками. Ранее он уже представал перед судом, у мужчины имеются два невыполненных ордера.

В Минобороны сказали, что военные отнеслись к проникновению «очень серьезно» и скорректировали некоторые протоколы безопасности.