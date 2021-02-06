Z Архив новостей новости
5 2 6 306
09:06, 06 февраля 2021

В штате Мэриленд мужчина смог пробраться на базу ВМС США «Эндрюс» и проникнуть на борт одного из самолетов

В американском штате Мэриленд мужчина смог пробраться на базу ВМС США «Эндрюс» и проникнуть на борт одного из самолетов, которые используют первые лица. Инцидент произошел незадолго до того, как с этой авиабазы должен был вылететь президент США Джо Байден. О происшествии со ссылкой на заявление базы сообщает CNN. Нарушителя задержали и допросили. Правоохранительные органы не нашли связей между злоумышленником и какими-либо экстремистскими группировками. Ранее он уже представал перед судом, у мужчины имеются два невыполненных ордера.

В Минобороны сказали, что военные отнеслись к проникновению «очень серьезно» и скорректировали некоторые протоколы безопасности.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 февраля Поздравить…

5 431 6 5990 03.02
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 292 6 6974 01.02
Блоги

Рожденные 31 января Поздравить…

5 181 6 5631 31.01
Блоги

Евгений Ройзман политик

Чьих будете? Просто реши для себя: ты на стороне тех, которые убивают, или тех, кого убивают? Ты за тех, кто бьёт людей, или за тех, кого бьют?..

5 277 6 69378 30.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Итог триумфального возвращения Давайте теперь, привычно лейте восклицательные знаки в протестные блоги, подписывайте бесполезные петиции…

5 154 6 11275 03.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не можете защитить – не зовите на митинги Добивайтесь, раз уже так сложилось, согласований и ведите дело так, чтобы никто их пришедших не пострадал…

5 70 6 5874 05.02
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему Волков сливает протест? А зачем все это было придумано? Возвращение Навального? Все эти акции? Как это объяснить?..

5 106 6 13711 05.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 223 6 31630 02.02
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 116 6 16352 02.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 203 6 30756 02.02
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? 90 лет назад родился Борис Николаевич Ельцин…

5 47 6 7245 01.02
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Метельский секретарь МГРО «Единая Россия»

9 поводов остаться гражданином За всем этим хайпом, призывами и провокациями очень легко забыть о самом важно в российской политике – о гражданах нашей страны….

5 34 6 5290 02.02
Блоги

Татьяна Юмашева руководитель Фонда первого Президента России Бориса Ельцина

Наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения…

5 167 6 26924 01.02
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Базовые моменты в речи Байдена отчасти обнадежили Были ритуальные фразы про освобождение Навального и про Китай как самого главного конкурента, но с подчеркиванием именно правочеловеческой темы — видимо, задевают упреки в двойных стандартах…

5 55 6 10300 05.02
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Никакой слив протеста невозможен в принципе. Не существует такого механизма, чтобы можно было запустить протест, а потом остановить протест. Люди, которые делают вид, что они это умеют, что они это технически могут — это люди, которые пытаются ввести в заблуждение всех вокруг…

5 59 6 11407 05.02
#слушать 52:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Джо Байден заявил, что будет противостоять действиям России жестче, чем предыдущая администрация Джо Байден заявил, что будет противостоять действиям России жестче, чем предыдущая администрация Также президент США потребовал от властей России немедленно освободить Алексея Навального…

5 134 6 25763 05.02
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Члены СПЧ не смогли прийти к единому мнению по поводу акций в поддержку Навального и выпустили два заявления Одно опубликовано на сайте «Эха», другое на сайте СПЧ. Эти заявления сильно отличаются друг от друга, сказал в эфире нашей радиостанции журналист, член Совета Николай Сванидзе

5 17 6 4689
Интервью Информационный канал

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Уже в 18:00 было обнародовано Путиным его решение относительно судьбы Навального. В узком кругу. Причем в то время, как г-н Вайно настаивал на домашнем аресте, группа Патрушева настаивала на реальном сроке 3,5 года…

5 85 6 174928 02.02
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 3221 01.02
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Казус Ротенберга Зрителю ТВ каналов все станет очевидным — у Навального красивые нарисованные мультики, а по федеральным каналам съемки настоящего дворца…

5 163 6 517400 01.02
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Как нам победить Путина Для смены власти в стране у протестующих граждан должны быть свои представители не просто в политике, но во власти. Для начала – власти законодательной и представительной…

5 207 6 233466 30.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8986749
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4803287

Сегодня в эфире