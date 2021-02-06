Германия может расширить персональные санкции в отношении причастных к преследованию Алексея Навального

Об этом заявила канцлер Ангела Меркель. Она осудила ситуацию с российским оппозиционером, а также решение Москвы выслать трех европейских дипломатов, в том числе и представителя Германии, из-за их присутствия на акциях протеста. При этом Меркель отметила, что, несмотря на разногласия, диалог с Россией не должен прерываться. Германия продолжает поддерживать проект строительства газопровода «Северный поток-2», заявила Меркель.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, проходивших накануне в Москве, также осудил преследование Навального. При этом он отметил, что ни одна страна Евросоюза пока не внесла конкретных предложений о новых санкциях из-за приговора политику.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал ЕС ненадежным партнером для России. Лавров надеется, что переговоры помогут наладить конструктивный диалог между европейскими странами и Россией.