Кипр вводит дополнительные ограничения для прибывающих

Кабинет Министров Кипра, который принял новые ограничительные меры, разделил все государства на три категории. В зависимости от эпидемической обстановки в изоляции предстоит провести от 3 до 14 суток. В первый список под литерой А попали Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и Таиланд. По отношению к прилетающим оттуда правила максимально лояльны. ПЦР тест им сдавать не надо, а карантин будет минимальным.

Тем, кто прибудет из еще 9 стран, объединенных в группу В, в том числе из Китая и Германия, необходимо иметь на руках отрицательный результат анализа, сделанного не раньше, чем за 72 часа до прилета и также отправиться на самоизоляцию. В аэропорту их могут выборочно проверить.

В группу С попали все остальные страны, в том числе и Россия. Въезд в данном случае разрешен только определенным категориям граждан, например обладателям вида на жительство. Их всех ждет двухнедельная изоляция и обязательный тест за свой счет. Впрочем, Россия пока и со своей стороны не возобновила сообщение с Кипром.

С конца декабря власти страны проверили около 15 тысяч приезжающих. За это время удалось выявить 133 носителя вируса.