Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД страны в связи с высылкой немецкого дипломата из России

Об этом сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в ведомстве. Накануне Россия объявила персонами нон грата трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за того, что они посетили акции протеста в поддержку Алексея Навального. В посольстве Швеции заявили, что дипломаты выполняли свои официальные задачи, предусмотренные Венской конвенцией, — наблюдали за тем, что происходит в стране. Там также «категорически опровергли» участие своего посла в акции протеста. О том, что условия Венской конвенции разрешают дипломатам наблюдать за происходящим в стране пребывания, заявил и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Москву. В Польше назвали решение ошибочным и пригрозили принять «соответствующие шаги», если российские власти его не отменят.

Примерно в таком же ключе высказался и глава МИД Германии Хайко Маас. Свое возмущение этой ситуацией выразила и канцлер Германии Ангела Меркель. Она отметила, что это может стать поводом для новых санкций в отношении российских граждан. Несмотря на все разногласия, Меркель подчеркнула, что стратегически важно сохранять с Россией диалог по многим вопросам.