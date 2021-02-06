Суд в Москве объявил перерыв до 12 февраля по делу о клевете в отношении Алексея Навального

Оппозиционера обвиняют в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство участника рекламного видео за поправки к Конституции, 95-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. Процесс должен был начаться еще в августе, но слушания приостановили после отравления Навального. Политик не признает вину и считает дело сфабрикованным. Защита настаивает, что Навальный в своём комментарии высказал оценочные суждения. Юристы также указывают на ряд грубых процессуальных нарушений. Об этом сообщила адвокат политика Ольга Михайлова.

Удаление обвиняемого из зала заседаний, чем пригрозила Навальному судья, может быть чревато тем, что он не сможет участвовать даже в прениях сторон, а получит лишь право на последнее слово, добавила Ольга Михайлова.

Между тем, внук ветерана Артеменко, который пожаловался на политика, заявил об угрозах со стороны его соратников. Денег за представление интересов деда в суде и отстаивание его позиции никто не платил, сообщил Игорь Колесников.

Сам Навальный полагает, что родственники используют 94-летнего ветерана и тем самым издеваются над ним.