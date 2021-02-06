Испания установила возрастные ограничения по использованию вакцины от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета

Сделать прививку смогут люди от 18 до 55 лет. Об этом сообщил Минздрав страны. Ранее СМИ передавали, что эффективность вакцины для людей старше 65 лет составляет менее 10%. В AstraZeneca эти данные опровергали.

Первые дозы препарата прибудут в Испанию в эти выходные. В первую очередь их получат медики и соцработники.

Пока в Испании прививают от COVID-19 вакцинами Pfizer и BioNTech, а также Moderna.