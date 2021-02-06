Крупный пожар в Мурманской области. В городе Кандалакше горит двухэтажный деревянный жилой дом. Горят два подъезда и кровля на общей площади 1,6 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Из огня спасены два человека, еще 15 эвакуированы. Пожар тушат 50 человек, задействовано 14 единиц техники.
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