Крупный пожар в Мурманской области. В городе Кандалакше горит двухэтажный деревянный жилой дом. Горят два подъезда и кровля на общей площади 1,6 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Из огня спасены два человека, еще 15 эвакуированы. Пожар тушат 50 человек, задействовано 14 единиц техники.