Столицу ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант» объявят сегодня

Главный город, в котором желающие смогут написать «Тотальный диктант» выбирали народным голосованием. Претендентов 13. По большей части российские города — Волгоград, Калининград, Рязань, Томск, Ярославль. Впрочем, есть и города за рубежом — Берлин, Нур-султан и Стамбул. Итоги голосования подведут сегодня в заключительной части ежегодной конференции Тотального диктанта. Его напишут 10 апреля, уточнила руководитель проекта Ольга Ребковец. Текст для диктанта в этом году подготовил Дмитрий Глуховский. Писатель рассказал, что фантастики в нём не будет. На создание текста его вдохновили личные события и разговоры с близкими. Ранее Россотрудничество отказалось присоединиться к диктанту и проводить его в своих культурных центрах за рубежом. Писатель связывает это со своими политическими взглядами в частности его призывами не поддерживать поправки к конституции и вернуть Крым Украине. Глуховский сказал газете РБК, что считает себя патриотом, чье мнение может расходиться цитата «с риторикой советской пропаганды».

Тотальный диктант проводят с 2004-го года. Тексты для него пишут известные писатели, в том числе Дмитрий Быков, Борис Стругацкий и Дина Рубина. Из-за пандемии акцию в прошлом году переносили на осень, участники впервые писали диктант из дома.