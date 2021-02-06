В Вашингтоне осудили высылку из России трех европейских дипломатов

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем в Twitter назвал подобный шаг неоправданным и необоснованным. По его мнению, таким образом Москва вновь нарушила свои международные обязательства.

Накануне МИД объявил персонами нон грата дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за их участия в несанкционированном митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального 23 января. На Смоленской площади пояснили, что участие иностранных дипломатов в незаконных акциях является «неприемлемым и не соответствует их дипломатическому статусу». Власти России могут использовать ситуацию, чтобы укрепить аргументацию пропаганды о виновности Запада в российских проблемах. Такое мнение «Эху» высказал политолог Алексей Малашенко. По словам Алексея Малашенко, этими действиями власти также хотят показать российскому обществу, что настроены по этому вопросу жестко и решительно.