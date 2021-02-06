Члены СПЧ не смогли прийти к единому мнению по поводу акций в поддержку Навального и выпустили два заявления

Члены Совета по правам человека при президенте не смогли договориться о единой позиции по поводу акций в поддержку Алексея Навального. Они выпустили два заявления по этому поводу. Одно опубликовано на сайте «Эха», другое на сайте СПЧ. Эти заявления сильно отличаются друг от друга, сказал в эфире нашей радиостанции журналист, член Совета Николай Сванидзе.

Глава СПЧ Валерий Фадеев признал факт наличия разногласий между членами Совета, назвав их «принципиальными». В интервью «Интерфаксу» он сказал, что просил коллег дать время и подготовить общую редакцию. Первую публикацию он назвал неправильной «с этической точки зрения».