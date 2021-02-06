Средства, которые получит бюджет от «Норникеля» будут направлены на целевые программы Минприроды

Средства, которые получит бюджет от «Норникеля» в качестве компенсации ущерба в результате разлива топлива в Норильске, будут направлены на целевые программы Минприроды.

В самой компании считают штраф поводом усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства. Об этом рассказал президент и глава правления «Норникеля» Владимир Потанин. Штраф составил 148 млрд рублей.