Почти тысяча человек арестована после протестов в Москве

Всего с столичные суды с 23 января по 2 февраля поступило около 5 тысяч дел в отношении участников акций в поддержку Алексея Навального, сообщила пресс-служба Мосгорсуда. В основном дела рассматриваются по статье «нарушение правил проведения акции». Свыше 940 человек получили по этим делам административный арест, еще более 1 200 — административный штраф. Кроме того, еще 30 арестованных проходят пол статье о «неповиновении сотруднику полиции». Пока рассмотрено менее половины дел. Остальные материалы находятся в производстве судов, отмечает пресс-служба.