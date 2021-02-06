В Москве состоялся второй за неделю суд над Алексеем Навальным. На этот раз по делу о клевете

В Бабушкинском районном суде Москвы закончилось первое заседанию по делу против политика Алексея Навального. Его обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной.

95-тилетний Игнат Артёменко, участвовавший в заседании по видеосвязи, объявил, что он очень огорчен комментарием Алексея Навального о видео с призывами голосовать за поправки к Конституции. Бывший военный отметил, что он полковник в отставке, имеет ранения и воевал на втором белорусском фронте. По словам офицера, политик должен принести извинения и ему, и памяти артиста Василия Ланового, который тоже снимался в той же агитации телеканала RT.

Артёменко не успел сказать, какое наказание он, как пострадавший, хочет запросить для Навального. Ветерану стало плохо, и он попросил прекратить допрос. Позже его увезли из дома на скорой.

Навальный вины не признал. Он сказал, что дело сфальсифицировано и кто-то придумал этот процесс специально, чтобы создать картинку судебного разбирательства между оппозиционным политиком и 95-тилетним ветераном в медалях.

Навальный отметил, что причастные к этому люди будут «гореть в Аду» и назвал недопустимым использование пожилого человека в таких целях.

В комментарии, из-за которого началось дело, Навальный писал, что люди из агитационного ролика за поправки это позор страны. В том же сообщении он отмечал, цитирую, «пока команда продажных холуев выглядит слабовато».

Следующее заседание назначено на 12-ое февраля.