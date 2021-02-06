Куба с 6 февраля вводит обязательный карантин для прибывающих на остров. 5-дневную изоляцию должны будут пройти самостоятельные туристы и кубинцы. Российские организованные группы это требование не коснется. Как пояснили Интерфаксу в кубинском посольстве в России, ситуация с коронавирусом на Кубе сейчас самая сложная за все время. Отбывать изоляцию путешественники будут в отелях за свой счет, граждане Кубы смогут пройти карантин в специальных центрах бесплатно. Предварительно, такие меры продлятся 15-21 день.

Авиасообщение между Россией и Кубой открылось в конце октября, с начала ноября туроператоры развернули чартерные программы. Рейсы выполняются только в аэропорт острова Кайо-Коко, на большой остров туристам въезжать запрещено.