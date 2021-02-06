Z Архив новостей новости
5 2 6 918
05:06, 06 февраля 2021

Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп должен быть отстранен от брифингов разведки

Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп должен быть отстранен от брифингов разведки. Это связано с его странным поведением, сказал глава Белого дома в интервью телеканалу CBS. Он отказался строить догадки о том, чем чревато получение Трампом секретной информации, но намекнул, что он может проболтаться.
Бывшие президенты США традиционно получают некоторые разведывательные брифинги даже после ухода с поста.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 февраля Поздравить…

5 431 6 5939 03.02
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 292 6 6942 01.02
Блоги

Рожденные 31 января Поздравить…

5 181 6 5614 31.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Уклониться от удара 31 января не стоит выходить на акции, попадать в приготовленную ловушку. Все, что протестующие хотели показать властям, уже показано. Все сказано…

5 181 6 39223 30.01
Блоги

Евгений Ройзман политик

Чьих будете? Просто реши для себя: ты на стороне тех, которые убивают, или тех, кого убивают? Ты за тех, кто бьёт людей, или за тех, кого бьют?..

5 277 6 69282 30.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Итог триумфального возвращения Давайте теперь, привычно лейте восклицательные знаки в протестные блоги, подписывайте бесполезные петиции…

5 154 6 11206 03.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не можете защитить – не зовите на митинги Добивайтесь, раз уже так сложилось, согласований и ведите дело так, чтобы никто их пришедших не пострадал…

5 65 6 5439 05.02
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему Волков сливает протест? А зачем все это было придумано? Возвращение Навального? Все эти акции? Как это объяснить?..

5 106 6 12894 05.02
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

3395982

5 54 6 7425 05.02
#слушать 52:52 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 223 6 31603 02.02
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 116 6 16339 02.02
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Гозман политик

Зачем они избыточно жестоки? Попытка посмотреть на происходящее глазами власти Наказывать чуть не убившего женщину «Колю», конечно, нельзя. Наоборот, его желательно поощрить, причем так, чтобы об этом знал весь корпус карателей. В результате все «коли» получают право избивать кого угодно, наказания не опасаясь…

5 230 6 78585 30.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 203 6 30745 02.02
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? 90 лет назад родился Борис Николаевич Ельцин…

5 47 6 7236 01.02
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Метельский секретарь МГРО «Единая Россия»

9 поводов остаться гражданином За всем этим хайпом, призывами и провокациями очень легко забыть о самом важно в российской политике – о гражданах нашей страны….

5 34 6 5269 02.02
Блоги

Татьяна Юмашева руководитель Фонда первого Президента России Бориса Ельцина

Наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения…

5 167 6 26884 01.02

Популярное за неделю

Новости

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал немого за скандирование лозунгов Инвалида III группы по слуху Евгения Агафонова задержали на акции в поддержку Алексея Навального 31 января

5 6 6 1707
Интервью Информационный канал

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Уже в 18:00 было обнародовано Путиным его решение относительно судьбы Навального. В узком кругу. Причем в то время, как г-н Вайно настаивал на домашнем аресте, группа Патрушева настаивала на реальном сроке 3,5 года…

5 85 6 174498 02.02
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 3204 01.02
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Казус Ротенберга Зрителю ТВ каналов все станет очевидным — у Навального красивые нарисованные мультики, а по федеральным каналам съемки настоящего дворца…

5 163 6 514482 01.02
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Как нам победить Путина Для смены власти в стране у протестующих граждан должны быть свои представители не просто в политике, но во власти. Для начала – власти законодательной и представительной…

5 207 6 232898 30.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8986672
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4803064

Сегодня в эфире