Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп должен быть отстранен от брифингов разведки. Это связано с его странным поведением, сказал глава Белого дома в интервью телеканалу CBS. Он отказался строить догадки о том, чем чревато получение Трампом секретной информации, но намекнул, что он может проболтаться.
Бывшие президенты США традиционно получают некоторые разведывательные брифинги даже после ухода с поста.
Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп должен быть отстранен от брифингов разведки
Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп должен быть отстранен от брифингов разведки. Это связано с его странным поведением, сказал глава Белого дома в интервью телеканалу CBS. Он отказался строить догадки о том, чем чревато получение Трампом секретной информации, но намекнул, что он может проболтаться.