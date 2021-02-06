Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп должен быть отстранен от брифингов разведки. Это связано с его странным поведением, сказал глава Белого дома в интервью телеканалу CBS. Он отказался строить догадки о том, чем чревато получение Трампом секретной информации, но намекнул, что он может проболтаться.

Бывшие президенты США традиционно получают некоторые разведывательные брифинги даже после ухода с поста.