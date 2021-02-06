Газета «Уолл-стрит джорнэл» пишет о следах радиоактивных веществ на двух объектах в Иране. Речь идет о спорных объектах, вопросы к которым у МАГАТЭ возникли еще в начале прошлого года. Как рассказали изданию на условиях анонимности три дипломата, в организации подозревали, что там могли храниться незаявленные ядерные материалы. Представители МАГАТЭ посетили эти объекты еще осенью, однако об обнаружении там следов ранее не сообщалось. Каких-то подробностей относительно находок газета не приводит.

Публикация появилась на фоне неопределенности относительно дальнейших перспектив иранской ядерной сделки. Президент США Джо Байден во время предвыборной кампании неоднократно критиковал Дональда Трампа за решение из нее выйти. Однако за первые недели своего пребывания в Белом доме он не сделал каких-либо шагов по возвращению к соглашению.