В России впервые появится национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Он вступит в силу с 1 июня. Данный ГОСТ определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования через СМИ и по иным каналам о прогнозируемых и возникших ЧС, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности, приемах и способах защиты, а также о получении выплат и восстановлении утраченных документов, передает ТАСС. Отмечается, что информация не должна носить противоречивый характер.
2021-02-06T05:05:03+03:00
2021-02-06T05:05:03+03:00
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05:05, 06 февраля 2021
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