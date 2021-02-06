В России впервые появится национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Он вступит в силу с 1 июня. Данный ГОСТ определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования через СМИ и по иным каналам о прогнозируемых и возникших ЧС, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности, приемах и способах защиты, а также о получении выплат и восстановлении утраченных документов, передает ТАСС. Отмечается, что информация не должна носить противоречивый характер.