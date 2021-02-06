Президент США Джо Байден считает, что Дональда Трампа не следует допускать к брифингам разведсообщества, которые обычно проводятся для бывших американских лидеров. В интервью телекомпании Си-би-эс он пояснил, что придерживается такой точки зрения из-за «непредсказуемого поведения» Трампа. Он вновь подтвердил неоднократно озвученное им во время предвыборной кампании мнение о том, что Трамп представляет опасность. При этом глава Белого дома подчеркнул, что «не хотел бы спекулировать на тему того, чего можно опасаться», если республиканец продолжит получать данные разведки.
2021-02-06T04:12:23+03:00
2021-02-06T04:12:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 06 февраля 2021
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