В США задержали подозреваемую в причастности к январскому штурму Капитолия мать-одиночку восьмерых детей. До этого ФБР провело обыск у нее дома в штате Пенсильвания. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на федеральные власти. Адвокат Майкл Энгл заявил, что Рейчел Пауэлл добровольно сдалась властям, передает Associated Press. Американке предъявили несколько обвинений, в том числе в насильственном проникновении, хулиганстве, расхищении госсобственности и создании препятствий для государственной деятельности. Она останется под стражей до суда. Как сообщается, Пауэлл предположительно запечатлена на нескольких видео с участниками штурма Капитолия, которым она рассказывала куда идти, как будто знала план здания. Если подобные подозрения подтвердятся, это может косвенно подтверждать, что беспорядки в Вашингтоне были спланированы заранее.