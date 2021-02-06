Прибывающим в Россию на поезде будет нужна справка об отсутствии COVID-19, выданная за 3 дня до пересечения границы

Прибывающим в Россию на поезде пассажирам нужно будет предоставить справку об отсутствии коронавируса, выданную не позднее чем за 3 дня до даты пересечения границы. Это следует из опубликованных на сайте Роспотребнадзора рекомендаций Евразийской экономической комиссии по профилактике COVID-19. На этой неделе премьер Михаил Мишустин подписал документы, в соответствии с которыми с 8 февраля на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией.
2021-02-06T04:10:22+03:00
2021-02-06T04:10:22+03:00
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04:10, 06 февраля 2021
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