Суд Черногории отменил приговоры двум россиянам и другим фигурантам дела о попытке госпереворота в 2016 году

Суд Черногории отменил обвинительные приговоры двум россиянам и другим фигурантам дела о попытке госпереворота в 2016 году. Материалы отправили на пересмотр, говорится в решении Апелляционного суда. Он пришел к выводу, что приговор 2019 года был вынесен с серьезными нарушениями законодательства и постановил, что новое разбирательство должно пройти с участием других судей. В решении отмечается, что совершение подсудимыми преступлений, в которых их обвиняли и признали виновными, не было доказано.

Предполагаемые сотрудники российской военной разведки были признаны организаторами мятежа. Их заочно приговорены к 15 и 12 годам заключения, еще 14 человек получили меньшие сроки.