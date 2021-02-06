Российский нападающий Александр Кокорин провел первый матч за итальянский футбольный клуб «Фиорентина». 29-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте домашней встречи 21-го тура чемпионата Италии против «Интера». Игра завершился со счетом 2:0 в пользу миланского клуба. «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из московского «Спартака» в конце января. Срок действия соглашения составляет 3,5 года.
2021-02-06T03:11:17+03:00
2021-02-06T03:11:17+03:00
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03:11, 06 февраля 2021
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