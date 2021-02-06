Telegram заблокировал каналы, в которых публиковались контакты судей, прокуроров, силовиков и журналистов

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке каналов, в которых публиковались телефонные номера и адреса судей, прокуроров, силовиков и журналистов. Он привел в качестве примера призывы к насилию, содержавшиеся в одном из таких каналов. Дуров отметил, что подобное использование Telegram прямо противоречит правилам компании. Он добавил, что существование этих каналов не позволяло выпустить экстренное обновление мессенджера для iOS, поскольку Apple не давала не него одобрения.
2021-02-06T03:10:23+03:00
2021-02-06T03:10:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 06 февраля 2021
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