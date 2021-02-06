Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал немого за скандирование лозунгов. Об этом сообщает проект «Апология протеста». По его данным, инвалида III группы по слуху Евгения Агафонова задержали на акции в поддержку Алексея Навального 31 января. В отделе полиции его продержали девять часов, не предоставив переводчика на язык жестов. Из-за этого, как сказал его адвокат Сергей Локтев, мужчина не мог понимать разъяснения полицейских о своих правах. На Агафонова составили протокол о нарушении правил проведения митинга и перекрытие дорог. По словам адвоката, его подзащитный не знал об акции и не участвовал в ней — он шел мимо в магазин.
2021-02-06T03:07:49+03:00
2021-02-06T03:07:49+03:00
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03:07, 06 февраля 2021
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