Суд в Москве объявил перерыв до 12 февраля по уголовному делу о клевете в отношении Алексея Навального. Оппозиционер обвиняется в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство участника рекламного видео за поправки к Конституции, 95-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. Процесс должен был начаться еще в августе, но слушания приостановили после отравления Навального. Политик категорически не признает вину и считает дело сфабрикованным. Защита настаивает, что Навальный в своём комментарии высказал оценочные суждения, а не оклеветал ветерана. Адвокаты также указывают на ряд процессуальных нарушений.
2021-02-06T03:07:00+03:00
2021-02-06T03:07:00+03:00
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03:07, 06 февраля 2021
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