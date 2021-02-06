В Вашингтоне осудили высылку из России трех европейских дипломатов. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем в Twitter назвал подобный шаг неоправданным и необоснованным. По его мнению, таким образом Москва вновь нарушила свои международные обязательства. Накануне МИД объявил персонами нон грата дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за их участия в несанкционированном митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального 23 января. На Смоленской площади пояснили, что участие иностранных дипломатов в незаконных акциях является «неприемлемым и не соответствует их дипломатическому статусу».