В Вашингтоне осудили высылку из России трех европейских дипломатов. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем в Twitter назвал подобный шаг неоправданным и необоснованным. По его мнению, таким образом Москва вновь нарушила свои международные обязательства. Накануне МИД объявил персонами нон грата дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за их участия в несанкционированном митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального 23 января. На Смоленской площади пояснили, что участие иностранных дипломатов в незаконных акциях является «неприемлемым и не соответствует их дипломатическому статусу».
2021-02-06T03:05:53+03:00
2021-02-06T03:05:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2786050-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 06 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Российское военно-историческое общество пожаловалось в Генеральную прокуратуру на публициста Александра Невзорова Представители общественной организации просят проверить высказывания Невзорова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма…
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)