Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года. Он умер в своем доме в американском штате Коннектикут, сообщает издание Variety. Причины смерти не уточняются.

Пламмер наиболее известен по ролям в фильмах «Звуки музыки», «Возвращение Розовой пантеры», «12 обезьян», «Игры разума», «Девушка с татуировкой дракона». За роль в фильме «Начинающие», где он сыграл в 82-летнем возрасте, он получил «Оскара», «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США как лучший актер второго плана.