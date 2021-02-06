Бразилия намерена закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Фармкомпания Uniao Quimica планирует к 10 февраля заключить контракт с Министерством здравоохранения страны на поставку первых 10 млн доз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой руководство компании. Там уточнили, что цена одной дозы должна составить 10 долларов. В дальнейшем Минздрав собирается скупать весь объем «Спутника V», который будет производить местная лаборатория на территории Бразилии. Это примерно 8 млн доз ежемесячно.

В Минздраве пояснили, что ведомство купит 10 млн доз российского препарата только, если его экстренное использование разрешит бразильский регулятор. Кроме того, цена контракта должна устроить правительство страны.