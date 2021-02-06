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02:16, 06 февраля 2021

Бразилия намерена закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Бразилия намерена закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Фармкомпания Uniao Quimica планирует к 10 февраля заключить контракт с Министерством здравоохранения страны на поставку первых 10 млн доз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой руководство компании. Там уточнили, что цена одной дозы должна составить 10 долларов. В дальнейшем Минздрав собирается скупать весь объем «Спутника V», который будет производить местная лаборатория на территории Бразилии. Это примерно 8 млн доз ежемесячно.
В Минздраве пояснили, что ведомство купит 10 млн доз российского препарата только, если его экстренное использование разрешит бразильский регулятор. Кроме того, цена контракта должна устроить правительство страны.



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