Бразилия намерена закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Фармкомпания Uniao Quimica планирует к 10 февраля заключить контракт с Министерством здравоохранения страны на поставку первых 10 млн доз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой руководство компании. Там уточнили, что цена одной дозы должна составить 10 долларов. В дальнейшем Минздрав собирается скупать весь объем «Спутника V», который будет производить местная лаборатория на территории Бразилии. Это примерно 8 млн доз ежемесячно.
В Минздраве пояснили, что ведомство купит 10 млн доз российского препарата только, если его экстренное использование разрешит бразильский регулятор. Кроме того, цена контракта должна устроить правительство страны.
Бразилия намерена закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Бразилия намерена закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Фармкомпания Uniao Quimica планирует к 10 февраля заключить контракт с Министерством здравоохранения страны на поставку первых 10 млн доз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой руководство компании. Там уточнили, что цена одной дозы должна составить 10 долларов. В дальнейшем Минздрав собирается скупать весь объем «Спутника V», который будет производить местная лаборатория на территории Бразилии. Это примерно 8 млн доз ежемесячно.