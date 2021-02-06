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02:11, 06 февраля 2021

В Киеве сообщили о задержании «завербованных ФСБ» бывших спецназовцах военной разведки

В Киеве сообщили о задержании «завербованных ФСБ» бывших спецназовцах военной разведки. Контрразведка Службы безопасности Украины утверждает, что «агентурная сеть» действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В частности, как сообщает СБУ, граждане Украины выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ, а также готовили диверсионные операции и собирали информацию о дислокации и перемещениях Вооруженных сил Украины и вербовали украинских военных, предлагая 100 тысяч за похищение и вывоз в Россию одного из бывших командующих Сил спецопераций. Задержанным вменяют госизмену, создание террористической группы, незаконное обращение с оружием, а руководившим агентурной сетью сотрудникам ФСБ — шпионаж.



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