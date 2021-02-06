Fitch считает, что акции в поддержку Алексея Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов в России. В рейтинговом агентстве отметили, что протесты стали более масштабными, чем раньше, и это, по мнению экспертов, чревато продолжением социальных волнений. В долгосрочной перспективе это может способствовать подрыву авторитета правительства. При этом пока, как полагают в агентстве, стабильности российского правительства ничего не угрожает. Помимо этого Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне ВВВ со стабильным прогнозом.
2021-02-06T02:09:43+03:00
2021-02-06T02:09:43+03:00
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02:09, 06 февраля 2021
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