Fitch считает, что акции в поддержку Алексея Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов в России. В рейтинговом агентстве отметили, что протесты стали более масштабными, чем раньше, и это, по мнению экспертов, чревато продолжением социальных волнений. В долгосрочной перспективе это может способствовать подрыву авторитета правительства. При этом пока, как полагают в агентстве, стабильности российского правительства ничего не угрожает. Помимо этого Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне ВВВ со стабильным прогнозом.