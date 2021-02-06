Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает отношения России и Евросоюза наихудшими за многие годы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что отношения России и Евросоюза опустились до самого низкого уровня за многие годы на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Он сказал, что это «не очень хорошо», хотя у России и ЕС остаются сферы, в которых необходимо сотрудничать. В интервью телеканалу РБК Боррель отметил, что в Брюсселе очень сильно озабочены внутренней обстановкой в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека. Он напомнил, что у Москвы есть обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека Совета Европы. Дипломат подчеркнул, что для Евросоюза высказывать мнение по этим вопросам и оказать давление, чтобы эти обязательства были исполнены, не является вмешательством.
2021-02-06T02:08:51+03:00
2021-02-06T02:08:51+03:00
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02:08, 06 февраля 2021
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