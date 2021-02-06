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01:09, 06 февраля 2021

Число привившихся от коронавируса в мире сравнялось с количеством официально зарегистрированных случаев заболевания

Число привившихся от коронавируса в мире сравнялось с общим количеством официально зарегистрированных случаев заболевания. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он сказал, что с одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени. Но более чем три четверти прививок приходятся всего на 10 стран. Гебрейесус призвал страны, которые уже привили людей из групп риска, уступить право экстренной покупки вакцин другим государствам, выразив уверенность, что это будет оптимальным решением для скорейшего подавления пандемии.
Лидером по числу вакцинированных на душу населения являются Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания. По абсолютному количеству лидируют США и Китай. Российские власти официальную статистику вакцинации не публикуют.
В общей сложности с начала пандемии зарегистрированы более 105 миллионов случаев заражения COVID-19. В последние недели темпы прироста заболевших резко снизились.



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