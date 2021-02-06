Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB». Прогноз стабильный.

Эксперты агентства отметили надежность и последовательность проводимой политики, сильный внешний баланс и государственные финансы, в том числе самое низкое соотношение госдолга и ВВП среди сопоставимых государств. Среди негативных факторов – низкий потенциал роста ВВП и слабость управления, высокую зависимость от сырьевого сектора и геополитические риски.

Министр финансов Антон Силуанов назвал решение Fitch еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий «коронакризиса».

В середине января агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.