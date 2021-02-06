Мосгорсуд отменил арест страдающему диабетом преподавателю МГИМО Александру Тэвдой-Бурмули. Об этом сообщил «Новой газете» его сын. Доцента задержали 31 января около станции метро «Красносельская» вместе с дочерью Софьей школьной учительницей и студенткой магистратуры филфака МГУ. Ночь они провели в отделе полиции. Затем Бабушкинский суд арестовал их на 12 суток, несмотря на наличие документов о диабете 1-го типа и напоминание адвоката о том, что с таким диагнозом арест опасен. После этого преподаватель с дочерью попали в спецприемник в Сахарове. Родственники долго не могли выяснить, в какой он камере. Впоследствии выяснилось, что он ждал распределения в подвале учреждения.