Мосгорсуд отменил арест страдающему диабетом преподавателю МГИМО Александру Тэвдой-Бурмули. Об этом сообщил «Новой газете» его сын. Доцента задержали 31 января около станции метро «Красносельская» вместе с дочерью Софьей школьной учительницей и студенткой магистратуры филфака МГУ. Ночь они провели в отделе полиции. Затем Бабушкинский суд арестовал их на 12 суток, несмотря на наличие документов о диабете 1-го типа и напоминание адвоката о том, что с таким диагнозом арест опасен. После этого преподаватель с дочерью попали в спецприемник в Сахарове. Родственники долго не могли выяснить, в какой он камере. Впоследствии выяснилось, что он ждал распределения в подвале учреждения.
2021-02-06T01:07:50+03:00
2021-02-06T01:07:50+03:00
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01:07, 06 февраля 2021
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