Члены СПЧ не смогли договориться о единой позиции по поводу акций в поддержку Алексея Навального

Члены Совета по правам человека при президенте России не смогли договориться о единой позиции по поводу акций в поддержку Алексея Навального. Поэтому они выпустили два заявления по этому вопросу. В опубликованном на сайте «Эха» есть призывы к властям упростить согласование акций и прекратить использование спецсредств при задержаниях. В появившемся спустя несколько часов на сайте СПЧ отмечается, что некоторые участники акций применяли насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также что выбор места для протестных акций на Лубянской и Манежной площадях носил «конфронтационный характер». В обеих версиях члены Совета требовали провести проверки по фактам нарушения прав журналистов и участников акций, а также задержаний случайных прохожих. Глава СПЧ Валерий Фадеев признал факт наличия разногласий между членами Совета, назвав их «принципиальными». В интервью «Интерфаксу» он сказал, что просил коллег дать время и подготовить общую редакцию. Первую публикацию он назвал неправильной «с этической точки зрения».