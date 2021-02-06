Члены СПЧ не смогли договориться о единой позиции по поводу акций в поддержку Алексея Навального

Члены Совета по правам человека при президенте России не смогли договориться о единой позиции по поводу акций в поддержку Алексея Навального. Поэтому они выпустили два заявления по этому вопросу. В опубликованном на сайте «Эха» есть призывы к властям упростить согласование акций и прекратить использование спецсредств при задержаниях. В появившемся спустя несколько часов на сайте СПЧ отмечается, что некоторые участники акций применяли насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также что выбор места для протестных акций на Лубянской и Манежной площадях носил «конфронтационный характер». В обеих версиях члены Совета требовали провести проверки по фактам нарушения прав журналистов и участников акций, а также задержаний случайных прохожих. Глава СПЧ Валерий Фадеев признал факт наличия разногласий между членами Совета, назвав их «принципиальными». В интервью «Интерфаксу» он сказал, что просил коллег дать время и подготовить общую редакцию. Первую публикацию он назвал неправильной «с этической точки зрения».
2021-02-06T01:06:23+03:00
2021-02-06T01:06:23+03:00
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01:06, 06 февраля 2021
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