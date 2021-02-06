Ряд стран Евросоюза сегодня ужесточит ограничения из-за коронавируса

Власти Швеции теперь начнут требовать отрицательный тест на коронавирус при въезде в страну. Его необходимо сделать не позже двух суток до пересечения границы. Требование действует до конца марта. Шведские власти обеспокоены распространением новых мутаций коронавируса и пытаются не допустить новых случаев завоза в страну британского штамма, который опаснее предшественника. Премьер страны уточнил, что новые ограничения не затронут путешественников, которым ещё не исполнилось 18-ти лет. Швеция также усилит контроль на границах, в том числе с Финляндией.

Правила въезда для иностранцев с этого дня ужесточает и Республика Кипр. Все авиапассажиры, которые прибывают на островное государство, обязаны провести в изоляции трое суток, затем должны сдать тест на коронавирус за свой счёт, сообщает агентство ТАСС. Российских туристов нововведения не коснутся — для них остаются в силе существующие нормы, которые разрешают приезд на Кипр только отдельным категориям граждан и предусматривают обязательную двухнедельную изоляцию.

На Кипре продолжает действовать карантинный режим, который власти ввели почти месяц назад. С начала февраля его постепенно ослабляют.