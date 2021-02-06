В Уфе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Как передают информагентства, был виден факел огня в 10 метров в результате разгерметизации трубопровода. Поздно вечером в МЧС сообщили, что пожар потушен, пострадавших нет.
2021-02-06T00:05:19+03:00
2021-02-06T00:06:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:05, 06 февраля 2021
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