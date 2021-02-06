В суде над Алексеем Навальным обнаружились противоречия в деле о клевете

Внук потерпевшего заявил в суде, что ни он сам, ни его дед, 94-летний ветеран войны Игнат Артеменко, не писали заявления о возбуждении уголовного дела. Алексей Навальный заявил, что в материалах дела есть заявление Артеменко, и что следователь написал его сам, передает «Новая газета».

Ветеран был одним из героев агитационного ролика о голосовании по поправкам к Конституции. Политик критически отозвался об этом ролике в твиттере, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Сторона защиты зафиксировала грубые нарушения, сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова.

Следующее заседание по этому делу состоится 12 февраля. Новая редакция уголовной статьи о клевете предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, но ее утвердили после возбуждения дела, поэтому Навального грозит только штраф.